Суд изъял у Константина Струкова акции «Южуралзолота»

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и активов еще 10 компаний, принадлежащих заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, членам его семьи и связанным с ним лицам. Решение принято 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

По решению суда в доход РФ обращены принадлежащие Константину Струкову более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала УК «ЮГК». Помимо этого у Евгении Кузнецовой изъято 100% уставного капитала ООО «Бизнес-Актив», у Натальи Зарубиной — 100% ООО «Хоум», у Сергея Евтеева — 100% ООО «Уралтранскомплект» и 45% ООО «Арбат-сити», у Натальи Субботиной — 35% «Арбат-сити» и 67% ООО «Агрокомплекс “Экомодуль”», у Екатерины Абрамовой — по 1% уставного капитала ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод». Также в доход государства обращено принадлежащие Андрею Верзилину 67% уставного капитала ООО «Сады Предгорья», по 51% ООО «Виноградарь» и ООО «ВК Сатера», 21,5% в ООО «Виноград плюс».

Генпрокуратура направила иск в суд 2 июля и просила обратить в доход государства имущество, полученное коррупционным путем, Ответчиками выступали Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять человек руководившие или владевшие компаниями, по данным истца, связанным с холдингом ЮГК: Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин. ПАО «ЮГК», 67,85% акций которого принадлажат Константину Струкову, ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралвент» выступали третьими лицами. Генпрокуратура считает, что бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Представители ответчиков дело не комментируют. В пресс-службе ПАО «ЮГК» сообщили после решения суда, что комментариев на данный момент у них нет.

Новость дополнена: добавлена информация об изъятых активах.