На Ставрополье производство обуви сократилось почти на треть
Производство обуви в Ставропольском крае за январь—август 2026 года сократилось на 31,8%, до 6,43 млн пар. Выпуск трикотажных и вязаных изделий уменьшился на 22,5%, до 1,88 млн штук, а меховой и шубной овчины — на 45,7%, до 374,3 тыс. штук. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата.
В целом производство одежды в регионе снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск спецодежды вырос на 12,5%, до 357,2 тыс. штук. Производство женских пальто из натурального меха сократилось на 13,5%. Отгрузка одежды составила 1,57 млрд руб., уменьшившись на 0,2%. В текстильной промышленности объем отгрузки снизился на 9,1%, изделий из кожи — на 10,8%.
Генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики «Платформа Victory» Василий Александров отмечает, что снижение производства одежды на Ставрополье связано в том числе с особенностями региональной структуры отрасли. По его словам, в крае относительно немного крупных предприятий, поэтому остановка или сокращение выпуска даже на одной-двух фабриках заметно отражается на общей статистике. Рост производства спецодежды эксперт связывает с увеличением государственных и корпоративных заказов.
Среди факторов давления на производителей господин Александров выделяет высокую стоимость кредитов, логистики и импортных материалов. Однако ключевым фактором он считает изменение потребительского поведения: покупатели стали осторожнее в расходах, чаще выбирают товары по акциям и откладывают покупки.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Любовь Валовая также указывает на снижение спроса, кадровый дефицит и старение работников отрасли. Дополнительное давление, по ее оценке, оказывают нелегальный оборот продукции и конкуренция с импортом.