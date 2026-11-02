На Ставрополье производство обуви сократилось почти на треть

В целом производство одежды в регионе снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск спецодежды вырос на 12,5%, до 357,2 тыс. штук. Производство женских пальто из натурального меха сократилось на 13,5%. Отгрузка одежды составила 1,57 млрд руб., уменьшившись на 0,2%. В текстильной промышленности объем отгрузки снизился на 9,1%, изделий из кожи — на 10,8%.