Восемь домов и автомобили пострадали от обломков БПЛА в Воронежской области

По информации губернатора Александра Гусева, в ночь на 31 октября в небе над семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, а также посечено несколько автомобилей.