Восемь домов и автомобили пострадали от обломков БПЛА в Воронежской области
По информации губернатора Александра Гусева, в ночь на 31 октября в небе над семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, а также посечено несколько автомобилей.
Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотных воздушных судов объявлялась в Воронеже, а также в пригородных районах (Воронежская агломерация) в 6:34. Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен на всей территории Воронежской области в 9:26.
Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по состоянию на 28 октября в больницах оставались десять пострадавших при массированной атаке БПЛА на Воронеж, произошедшей в начале этой недели.