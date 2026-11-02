Основатель центров Copy.ru Руслан Галифанов о способах выживания полиграфии в РФ

Само издательство не занимается печатным бизнесом. Оно выбирает выгодных для себя авторов, инвестирует в них, а дальше эти вложения окупаются или не окупаются. К нам по большей части обращаются авторы, которые печатают для себя или только-только пробуют издаваться. Но здесь есть важный момент, к которому мы подходим очень осторожно. Мы просим авторов, чтобы они сами оформляли эти данные и выступали в качестве издателей. Вы знаете, сейчас законодательство поменялось: издательство обязано проверять материалы на нарушения законов — в том числе на пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).