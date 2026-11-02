Основатель центров Copy.ru Руслан Галифанов о способах выживания полиграфии в РФ
Этот год стал одним из тяжелейших для российской полиграфии за последние десять лет: издатели начинают все активнее печататься в Китае из-за дефицита необходимых материалов в России, а отраслевые компании вынуждены сокращать штат примерно на 30%. О давлении на типографии, сокращении заказов и необходимости перестройки бизнес-процессов “Ъ” рассказал основатель сети копицентров Copy.ru, цифровой типографии «МДМпринт» и платформы HelloPrint для управления полиграфическим бизнесом Руслан Галифанов.
— Есть ли отличительные черты у типографий, которые работают не только с издательствами?
— Я вам скажу больше: есть типографии, которые крайне редко работают с издательствами. Допустим, наша — цифровая типография полного цикла. Мы в принципе не можем брать большие тиражи. Если говорить про книги, к нам чаще приходят авторы с самиздатом. У нас экономически выгодный тираж — до 500 книг. Свыше 500 — это уже офсет, а не цифровая печать. Это другие типографии, совершенно другой бизнес. Поэтому между издательствами и типографиями — большая пропасть.
Само издательство не занимается печатным бизнесом. Оно выбирает выгодных для себя авторов, инвестирует в них, а дальше эти вложения окупаются или не окупаются. К нам по большей части обращаются авторы, которые печатают для себя или только-только пробуют издаваться. Но здесь есть важный момент, к которому мы подходим очень осторожно. Мы просим авторов, чтобы они сами оформляли эти данные и выступали в качестве издателей. Вы знаете, сейчас законодательство поменялось: издательство обязано проверять материалы на нарушения законов — в том числе на пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).
Поэтому мы стараемся не брать на себя эту роль: у нас нет экспертизы по анализу книг. Что там написано — бог его знает. Мы в этом не эксперты.