Запрет на дистанционное повышение квалификации усложнил обучение врачей
Аналитическая платформа «Фармзнание» совместно с профессиональным сообществом «Врачи РФ» представила “Ъ” результаты исследования о том, как изменилось дополнительное профессиональное образование врачей после запрета на полностью дистанционное повышение квалификации. Опрос проходил в сентябре—октябре 2026 года среди 1014 врачей 81 специальности из 82 регионов и почти 300 населенных пунктов.
Среди специалистов, уже прошедших обучение по новым правилам, 90% отметили, что учиться стало сложнее, а 63% — значительно сложнее. Об упрощении процесса сообщили менее 2%. Острее всего проблема стоит в регионах. О сложностях при совмещении повышения квалификации с врачебной практикой говорят 88% опрошенных, 71% оценивают свою нагрузку как высокую или очень высокую.
Опрос также показал, что с марта 2026 года 65% врачей хотя бы раз откладывали обучение, причем 40% делали это неоднократно. Главными препятствиями стали нехватка времени (48%), необходимость ехать в другой город (41%), стоимость обучения (36%), недостаток дистанционных форматов (35%), невозможность оставить пациентов (35%), расходы на дорогу и проживание (34%), сложности с согласованием обучения с работодателем (31%). Без существенных сложностей уехать на обучение на несколько дней могут лишь 3% опрошенных, для 18% такая поездка практически невозможна.
В ходе опроса также выяснилось, что обучение полностью за счет работодателя проходят только 26% респондентов, 37% оплачивают повышение квалификации самостоятельно, еще 21% делят расходы с работодателем. В частных медицинских организациях доля врачей, которые полностью платят за обучение сами, достигает 63%, в государственных — 27%. 80% респондентов считают важной возможность проходить хотя бы часть профессионального обучения дистанционно, для 42% это критически важно.