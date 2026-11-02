Запрет на дистанционное повышение квалификации усложнил обучение врачей

Опрос также показал, что с марта 2026 года 65% врачей хотя бы раз откладывали обучение, причем 40% делали это неоднократно. Главными препятствиями стали нехватка времени (48%), необходимость ехать в другой город (41%), стоимость обучения (36%), недостаток дистанционных форматов (35%), невозможность оставить пациентов (35%), расходы на дорогу и проживание (34%), сложности с согласованием обучения с работодателем (31%). Без существенных сложностей уехать на обучение на несколько дней могут лишь 3% опрошенных, для 18% такая поездка практически невозможна.