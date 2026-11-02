Спецтех готовят к выходу на внешние рынки после завершения СВО
Разработчики продукции специального и двойного назначения должны уже сейчас готовиться к конкуренции на внешних рынках, с которой они столкнутся после завершения спецоперации. Для этого необходимы долгосрочное финансирование, понятные правила работы с госзаказчиком и условия для быстрого внедрения перспективных решений. К такому выводу пришли участники дискуссии в рамках финала третьего потока акселератора Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), прошедшего 30 октября.
Мероприятие открыла гендиректор ЦБСТ Нина Яныкина, которая напомнила, что развитие инженерного сообщества является основой технологического суверенитета страны. Из 550 заявок, поступивших на третий поток акселератора, в программу был отобран 151 проект, а в финал вышли 26. Секретарь совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев связал работу акселератора с задачей скорейшего внедрения отечественных разработок. «Очень важно, чтобы они как можно быстрее находили практическое применение»,— пояснил “Ъ” единоросс.
Разработки должны отвечать не только текущим, но и будущим потребностям страны, заявил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. Непосредственной задачей отрасли он назвал содействие победе в СВО, а стратегической — технологическое лидерство России в середине XXI века и развитие гражданских направлений. Для этого нужны понятные правила игры, гибкие контракты и возможность конкуренции нескольких разработчиков при решении одной задачи. Отдельно господин Безруков указал на необходимость готовить компании к экспорту.