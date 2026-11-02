«Мечел-Энерго» лишен статуса участника оптового энергорынка
Энергетический дивизион «Мечела», одного из крупнейших российских производителей угля и стали,— «Мечел-Энерго» — лишился статуса участника оптового энергорынка из-за просрочки платежей, рассказали источники “Ъ”, знакомые с обсуждением. Соответствующее решение набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) принял 28 октября. В результате компания утратит право напрямую покупать и продавать электроэнергию и мощность на оптовом энергорынке. В «Мечеле» на запрос “Ъ” не ответили.
В «Совете рынка» подтвердили “Ъ” принятое решение, пояснив, что причиной стало несоблюдение компанией платежной дисциплины на оптовом энергорынке: объем долга «Мечел-Энерго» был сопоставим с начислениями за несколько расчетных периодов.
Задолженность «Мечел-Энерго» непосредственно перед оптовым рынком достигла 3,36 млрд руб., следует из материалов к заседанию. Компания пыталась избежать исключения, предложив погасить долг равными платежами до 31 марта 2027 года и отложить рассмотрение вопроса о лишении статуса на ноябрь, но набсовет поддержал более жесткое решение. «Мечел-Энерго» также нарушал показатель оборачиваемости задолженности (показатель финансовой дисциплины) за услуги по передаче электроэнергии в отношении дочерних структур «Россетей» и ДРСК. Суммарный долг перед структурами «Россетей» в материалах не раскрывается.
Решение затрагивает энергоснабжение крупнейших предприятий группы, включая металлургические комбинаты, угольные активы и морские порты. Однако ситуация отражает более широкую проблему неплатежей в российской промышленности, задолженность которой перед оптовым энергорынком, по оценкам «Совета рынка», превысила 9 млрд руб.