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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
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Число новых договоров лизинга за девять месяцев упало до шестилетнего минимума

Число новых договоров лизинга по итогам девяти месяцев 2026 года составило 215 тыс., сократившись за год на 6% и достигнув минимума с 2020 года. Такие результаты приводит «Эксперт РА» со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц… («Федресурс»). При этом количество переданных в лизинг предметов выросло на 3%, до 304 тыс. Однако рост числа переданных предметов не означает пропорционального оживления рынка. Как отмечают в «Эксперт РА», часть прироста объясняется изменением порядка раскрытия сведений на «Федресурсе» — рекомендовано указывать каждый предмет лизинга отдельной карточкой, а не объединять их в одной записи.
О сокращении масштабов частного бизнеса свидетельствует и отчетность компаний. По данным отчетности по РСБУ (то есть по конкретным компаниям, а не по группам) 15 лизингодателей, чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) по итогам девяти месяцев 2026 года составили 1,25 трлн руб., что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя. Однако без учета госкомпаний (ГТЛК и «Росагролизинг») ЧИЛ сократился на 22%.
Участники рынка обращают внимание на то, что заметную долю в продажах составляет повторный лизинг ранее изъятого имущества.
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