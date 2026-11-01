Число новых договоров лизинга за девять месяцев упало до шестилетнего минимума

Число новых договоров лизинга по итогам девяти месяцев 2026 года составило 215 тыс., сократившись за год на 6% и достигнув минимума с 2020 года. Такие результаты приводит «Эксперт РА» со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц… («Федресурс»). При этом количество переданных в лизинг предметов выросло на 3%, до 304 тыс. Однако рост числа переданных предметов не означает пропорционального оживления рынка. Как отмечают в «Эксперт РА», часть прироста объясняется изменением порядка раскрытия сведений на «Федресурсе» — рекомендовано указывать каждый предмет лизинга отдельной карточкой, а не объединять их в одной записи.