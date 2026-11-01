Спрос на молочную продукцию с высоким содержанием протеина вырос в несколько раз
Продажи молочной продукции с высоким содержанием белка в январе—сентябре 2026 года в натуральном выражении выросли в пять раз год к году, подсчитали в торговой сети «Магнит». В X5 прирост оценивают в 2,4 раза. В Metro говорят о двукратном росте в годовом выражении, в «Самокате» заметили увеличение продаж в полтора раза. В «Н — Дэйта Фэктори» (ранее «Нильсен») замечают, что совокупные продажи молочной продукции с высоким содержанием протеина за первые девять месяцев 2026 года достигли 13 млрд руб. Данные за аналогичный период прошлого года в компании не привели.
Высокобелковые продукты формируют незначительную долю оборота молочной продукции. Ее совокупные продажи, согласно АО ННЦК, в январе—июне 2026 года составили 600,3 млрд руб., или 1,6 млн тонн. Рост год к году оценивался в 14,9% и 8,2% соответственно. Исходя из этой оценки, на долю позиций с добавленным протеином может приходиться 1,4–1,5% продаж. Основным драйвером сегмента выступают новинки: в этом году на полках появилось 60 новых позиций, говорят в «Магните».
Развитие за счет новинок обеспечивает высокопротеиновой продукции неравномерную динамику.