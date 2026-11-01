Спрос на молочную продукцию с высоким содержанием протеина вырос в несколько раз

Продажи молочной продукции с высоким содержанием белка в январе—сентябре 2026 года в натуральном выражении выросли в пять раз год к году, подсчитали в торговой сети «Магнит». В X5 прирост оценивают в 2,4 раза. В Metro говорят о двукратном росте в годовом выражении, в «Самокате» заметили увеличение продаж в полтора раза. В «Н — Дэйта Фэктори» (ранее «Нильсен») замечают, что совокупные продажи молочной продукции с высоким содержанием протеина за первые девять месяцев 2026 года достигли 13 млрд руб. Данные за аналогичный период прошлого года в компании не привели.