«Авито» запустило собственную рекламную сеть

«Авито Реклама» запустила бета-версию собственной рекламной сети, рассказали “Ъ” в компании. Это позволит бизнесу показывать рекламу не только на «Авито», но и на внешних площадках: на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Сейчас подключить рекламную сеть можно для кампаний, которые ведут пользователей на сайт рекламодателя, в его мобильное приложение или мессенджер, уточняют в «Авито Рекламе». В ближайшее время функциональность рекламной сети расширится, уточняют там. Средняя стоимость клика в рекламной сети «Авито», как и в «Авито Рекламе», начинается от 1 руб. на аукционе.