«Авито» запустило собственную рекламную сеть
«Авито Реклама» запустила бета-версию собственной рекламной сети, рассказали “Ъ” в компании. Это позволит бизнесу показывать рекламу не только на «Авито», но и на внешних площадках: на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Сейчас подключить рекламную сеть можно для кампаний, которые ведут пользователей на сайт рекламодателя, в его мобильное приложение или мессенджер, уточняют в «Авито Рекламе». В ближайшее время функциональность рекламной сети расширится, уточняют там. Средняя стоимость клика в рекламной сети «Авито», как и в «Авито Рекламе», начинается от 1 руб. на аукционе.
Новый инструмент даст рекламодателям дополнительный охват, пользователям — релевантную рекламу, а владельцам сайтов и приложений — возможность монетизировать собственные площадки за счет рекламных показов, считают в компании. «ML-модели платформы обрабатывают более 55 млрд событий, которые пользователи совершают на площадке: поисковые запросы, просмотры карточек и др.». Для привлечения потенциальных клиентов рекламодатели могут использовать более 7 тыс. таргетингов «Авито Рекламы». Показывать баннеры также можно аудитории, похожей на текущих покупателей, говорят в компании.
В «Т-Рекламе» ответили “Ъ”, что позитивно оценивают появление новых инструментов на рынке рекламы. Свои рекламные сети есть и у «Яндекса», RWB и VK. В «Яндексе», RWB Media, «VK Рекламе» отказались от комментариев.