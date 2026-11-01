Доля сделок с построенными под заказ складами в регионах выросла с 57% до 76%

В январе—сентябре 2026 года 76% складов на региональных рынках России реализованы на условиях строительства под конкретного заказчика. За год доля таких сделок выросла на 19 процентных пунктов, в Москве и Подмосковье значение, напротив, снизилось с 16% до 10%. Это связано с дефицитом качественных складов в регионах, а также с расширением географии торговых сетей и маркетплейсов.