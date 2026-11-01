Доля сделок с построенными под заказ складами в регионах выросла с 57% до 76%
В январе—сентябре 2026 года 76% складов на региональных рынках России реализованы на условиях строительства под конкретного заказчика. За год доля таких сделок выросла на 19 процентных пунктов, в Москве и Подмосковье значение, напротив, снизилось с 16% до 10%. Это связано с дефицитом качественных складов в регионах, а также с расширением географии торговых сетей и маркетплейсов.
76% сделок со складской недвижимостью на 1,2 млн кв. м в российских регионах (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей) за январь—сентябрь 2026 года были заключены в формате built-to-suit (BTS; строительство под конкретного заказчика), подсчитали в NF Group. Год к году показатель вырос на 19 процентных пунктов (п. п.). В январе—сентябре 2025 года значение оценивалось в 57%.
В Москве и Подмосковье сделки BTS в январе—сентябре 2026 года, согласно подсчетам NF Group, обеспечили только 10,1% поглощения складских площадей, достигнув 182 тыс. кв. м. За год значение сократилось на 6 п. п.
18% BTS-поглощения на региональных складских рынках за первые девять месяцев 2026 года сформировал Красноярск, 14% — Калининград, отмечают в IBC Real Estate. На Смоленск, Рязань и Барнаул пришлось по 10%. В IBC Global замечают, что большинство BTS-сделок в регионах заключаются в формате аренды.