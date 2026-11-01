En+ откажется от модернизации энергоблока мощностью 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10
Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики рассмотрела вопрос отказа от проекта модернизации Иркутской ТЭЦ-10, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). На заседании наблюдательного совета «Совета рынка» 28 октября также было принято решение об установлении штрафа для En+ за отказ от модернизации четвертого блока на 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10 в размере 30% от договорного объема. Первоначальный размер штрафа составлял 45%.
Иркутская ТЭЦ-10 (1,1 ГВт) принадлежит Байкальской энергетической компании (входит в En+). Энергоблок мощностью 150 МВт (ТГ-4) после обновления должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2026 года. Отказ от проекта модернизации ТЭС без штрафа законодательством не предусмотрен. Снизить первоначальный размер штрафа предложила En+. Как говорят источники “Ъ”, 30-процентная неустойка за отказ от исполнения договора от полной денежной суммы — 1,2 млрд руб.— составит 370 млн руб. Среди причин — удорожание оборудования примерно в 1,7 раза относительно заявленного CAPEX, отмечают источники “Ъ”, а также запрет «Системного оператора» на вывод энергоблока в модернизацию.
Юго-восток Сибири относится к зонам прогнозируемого энергодефицита. В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что отказ от проекта модернизации ТГ-4 Иркутской ТЭЦ-10 наряду с экономическими предпосылками в значительной степени обусловлен складывающейся режимно-балансовой ситуацией в зоне расположения ТЭЦ. Она относится к территории технологически необходимой генерации, поэтому проведение модернизации на генерирующем объекте недопустимо на длительном временном горизонте для обеспечения надежности энергоснабжения.