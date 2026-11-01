Крупный IT-бизнес выступил против ограничения простых электронных подписей

В обращении АБД пишет, что в случае принятия законопроекта в текущем виде компаниям придется интегрировать свои информационные системы с государственной инфраструктурой либо использовать другие виды электронной подписи. Авторы обращения пишут, что в первом случае каждой компании потребуется около 32 млн руб. на подключение к инфраструктуре «Госуслуг», а во втором — компаниям потребуется до 100 млн руб. дополнительных расходов ежегодно на доставку кодов авторизации по СМС или через «Макс». В «Максе» “Ъ” заявили, что сообщения для подписания Госключом для бизнеса бесплатные. Ранее Forbes писал, что коммуникация в рамках чат-бота в «Максе», рассылка сервисных и трансакционных уведомлений могут обойтись в 12,2 руб. в месяц за клиента при покупке до 5 млн лицензий.