Как депутаты Госдумы отметят 4 ноября
Предстоящую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, где будут работать с избирателями. Главным событием для них станет День народного единства, который представители парламентских партий отпразднуют с разными акцентами. Единороссы будут выстраивать параллели между преодолением Смуты и победой в спецоперации, либерал-демократы организуют турнир по армрестлингу, а «Новые люди» используют искусственный интеллект для «переодевания» в национальные костюмы. Коммунисты же дату традиционно проигнорируют.
Согласно рекомендациям, которые «Единая Россия» (ЕР) подготовила для своих депутатов на «региональную неделю», они должны принять активное участие в мероприятиях по случаю 4 ноября, поскольку «в Год единства народов России праздник приобретает особое значение». В ходе встреч с избирателями единороссам рекомендуется благодарить их за поддержку и вклад в победу ЕР на минувших выборах в Госдуму.
Среди основных мероприятий упомянуты отправка тематических посылок, писем и детских рисунков на фронт, акция «Тепло для бойцов», а также поздравление раненых участников СВО в госпиталях.
ЛДПР в День народного единства проведет праздничный митинг-концерт в Москве, где выступит председатель партии Леонид Слуцкий и другие депутаты Госдумы, рассказали “Ъ” в пресс-службе. Свои мероприятия организуют отделения партии во всех субъектах, добавили там.