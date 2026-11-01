Как депутаты Госдумы отметят 4 ноября

Предстоящую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, где будут работать с избирателями. Главным событием для них станет День народного единства, который представители парламентских партий отпразднуют с разными акцентами. Единороссы будут выстраивать параллели между преодолением Смуты и победой в спецоперации, либерал-демократы организуют турнир по армрестлингу, а «Новые люди» используют искусственный интеллект для «переодевания» в национальные костюмы. Коммунисты же дату традиционно проигнорируют.