Наказание за вывод на рынок дженериков в нарушение патента предложено ужесточить
Минэкономики предложило ввести оборотные штрафы за незаконный вывод на российский рынок лекарств-дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Размер санкции предложен в диапазоне 50–200% выручки от реализации таких лекарств. Появление таких поправок к Кодексу об административных правонарушениях обусловлено ростом числа фармацевтических патентных споров в судах. Фармкомпании позитивно оценивают предложение ведомства и предлагают дополнить новый механизм защиты интеллектуальной собственности и другими мерами.
В последние годы с нарушением требований патентного законодательства на российский рынок выходит все больше препаратов. По данным Ассоциации международных фармацевтических производителей, в РФ за последние три года зафиксировано более 90 фармацевтических патентных споров, тогда как с 2017 по 2021 год их было немногим более тридцати. Споры затрагивают не менее 45 международных непатентованных наименований, причем более 25 случаев связаны с досрочным выводом воспроизведенных препаратов на рынок.
Большинство таких споров рассматривается более года, отдельные разбирательства продолжаются до шести лет. При этом отказ в принятии обеспечительных мер позволяет препаратам, в отношении которых заявлено нарушение патентных прав, продолжать обращаться на рынке и участвовать в государственных закупках в период рассмотрения дела. В 2015–2025 годах, по данным ассоциации, суды первой инстанции удовлетворили лишь 1 из 82 заявлений о принятии обеспечительных мер в фармацевтических патентных спорах (впоследствии это решение было отменено).