Наказание за вывод на рынок дженериков в нарушение патента предложено ужесточить

В последние годы с нарушением требований патентного законодательства на российский рынок выходит все больше препаратов. По данным Ассоциации международных фармацевтических производителей, в РФ за последние три года зафиксировано более 90 фармацевтических патентных споров, тогда как с 2017 по 2021 год их было немногим более тридцати. Споры затрагивают не менее 45 международных непатентованных наименований, причем более 25 случаев связаны с досрочным выводом воспроизведенных препаратов на рынок.