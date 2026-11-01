Освобождение импорта из Белоруссии от аванса продлено до середины 2027 года
Белый дом до 30 июня 2027 года продлил период, в течение которого при ввозе в РФ товаров из ЕАЭС через российско-белорусский участок границы импортерам не нужно вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Под освобождение от аванса попадают грузы, поставляемые организациями и индивидуальным предпринимателями, зарегистрированными исключительно в Белоруссии. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 30 октября и вступило в силу 1 ноября.
В курирующем работу СПОТ Минфине особые условия для импорта из Белоруссии “Ъ” объяснили тем, что они предусмотрены проектом декрета Высшего государственного совета Союзного государства «О системе подтверждения ожидания поставки товаров в Союзном государстве».
О том, что стороны разрабатывают союзные документы, нацеленные на упрощение деятельности белорусских экспортеров, руководитель государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский сообщал в конце сентября.
Отметим также, что особые условия для Белоруссии могут объясняться прямой договоренностью между первыми лицами. Еще летом этого года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы после запуска СПОТ «не было никаких проволочек и лишней бюрократии».