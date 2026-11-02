Индекс деловой среды РСПП в октябре подрос до 44,3 пункта

Также несколько улучшился индекс B2B (поставки другим компаниям) — показатель вырос на 1 пункт, составив 46,8 пункта. Рост обеспечили оценки сроков выполнения заказов, которые перешли в положительную зону — 50,8 пункта против 46,3 в августе. Сокращение сроков отмечают 6% респондентов, увеличение — 5,6% (против 9% в августе). Превысил пограничную отметку и индикатор выполнения респондентами обязательств перед контрагентами — до 50,8 пункта против 47,2. Оценки же исполнения обязательств перед самими респондентами остались значительно ниже пограничной отметки в 39 пунктов, прибавив всего 0,8 пункта. Показатель B2G (отношения с госсектором, включая банки и госорганы) подрос на 1,8 пункта, до 49,2.