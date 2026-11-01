Взлом Binance и вывод миллиардов долларов обрушили курс биткойна до $76 тыс.

По итогам торгов 1 ноября курс биткойна не смог отыграть падение, вызванное известием о взломе криптобиржи Binance, и подняться выше $80 тыс. В результате игры на повышение в выходные дни, по данным Coinmarket.cap, 1 ноября цена биткойна доходила до $78,1 тыс. Это на 2,5% выше, чем 30 октября, когда курс биткойна достиг минимума с 18 сентября — $76,1 тыс. Впрочем, полностью отыграть падение биткойн не смог и его котировки на 4,5% ниже отметки, с которой началось падение.