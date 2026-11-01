Взлом Binance и вывод миллиардов долларов обрушили курс биткойна до $76 тыс.
По словам экспертов, взлом произошел за счет компрометации инфраструктуры биржи. Это означает, что российским криптодепозитариям придется выстроить многоуровневую защиту — холодные кошельки, распределение ключей и мультиподпись — для сохранности средств клиентов, когда стартуют полноценные торги на российском крипторынке. Такие меры защиты потребуют от профучастников значительных вложений, поэтому качественную инфраструктуру смогут построить немногие игроки.
По итогам торгов 1 ноября курс биткойна не смог отыграть падение, вызванное известием о взломе криптобиржи Binance, и подняться выше $80 тыс. В результате игры на повышение в выходные дни, по данным Coinmarket.cap, 1 ноября цена биткойна доходила до $78,1 тыс. Это на 2,5% выше, чем 30 октября, когда курс биткойна достиг минимума с 18 сентября — $76,1 тыс. Впрочем, полностью отыграть падение биткойн не смог и его котировки на 4,5% ниже отметки, с которой началось падение.
Масштабное снижение котировок началось ночью 30 октября, после того как стало известно о том, что крупная криптобиржа Binance была взломана. В Binance заявили, что с кошельков инвесторов были выведены криптоактивы на сумму около $6,3 млрд. «Потенциально это крупнейшее хищение в истории криптоиндустрии»,— указывают в компании—разработчике решений для безопасности цифровых активов «Шард». Обвалу котировок способствовал и масштабный вывод средств из ETF-фондов, которые 30 октября составили рекордные за месяц $643 млн.