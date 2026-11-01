ФК «Сочи» проиграл «Уралу»

В этой встрече играли команды — претенденты на повышение в классе, это было противостояние за шесть очков. В первом тайме команды действовали предельно осторожно, словно присматриваясь друг к другу. Никто не хотел рисковать, поэтому игра большую часть времени проходила в вязкой борьбе в центре поля. Первый по-настоящему опасный момент возник на 36-й минуте именно у ворот «Сочи» и завершился голом. Нападающий «Урала» Бертран Фурье получил выверенную передачу с правого фланга и переиграл в очной дуэли вратаря южан Тимофея Митрова.