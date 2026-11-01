ФК «Сочи» проиграл «Уралу»
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 16-го тура Первой лиги на своем поле потерпел поражение от «Урала» из Екатеринбурга. Игра завершилась со счетом 0:2.
В этой встрече играли команды — претенденты на повышение в классе, это было противостояние за шесть очков. В первом тайме команды действовали предельно осторожно, словно присматриваясь друг к другу. Никто не хотел рисковать, поэтому игра большую часть времени проходила в вязкой борьбе в центре поля. Первый по-настоящему опасный момент возник на 36-й минуте именно у ворот «Сочи» и завершился голом. Нападающий «Урала» Бертран Фурье получил выверенную передачу с правого фланга и переиграл в очной дуэли вратаря южан Тимофея Митрова.
Екатеринбуржцы смогли развить успех в начале второго тайма усилиями Бертрана Фурье, который оформил дубль. «Барсы» раз за разом пытались вернуться в игру, но их атаки прерывались на подступах к чужой штрафной. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:2.
После 16 матчей сочинцы имеют в активе 32 очка и занимают второе место. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 8 ноября в Красноярске с местным «Енисеем». Будущий соперник расположился на 15-й строчке в табели о рангах.