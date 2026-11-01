Муся Тотибадзе выпустила четвертый альбом «Сон»

Самые предсказуемые для эстрадного артиста строчки ждут слушателя в заглавной песне альбома «Сон». «Я снова вижу сон, где мы с тобой вдвоем танцуем под луной…», «мы не сберегли той ласковой любви», «я не знаю, где, когда, в какой стране ты вспомнишь обо мне» — если это просто прочитать, то от сопутствующей музыки вряд ли будешь ждать чего-то более сложного, чем «Руки вверх!». И тем не менее «Сон», не слишком изысканный по замыслу, хоть и нежно аранжированный,— это та песня, с которой новый альбом начался. Муся Тотибадзе написала ее вместе с Романом Цепелевым, композитором-электронщиком и автором музыки к спектаклям «Практики» и Александринского театра. Вокруг этой песни со временем собралось 13 композиций, над которыми работали Игорь Вдовин, Максим Войтов и давний партнер Тотибадзе Иван Лубенников. Очень впечатляющий подбор партнеров, подразумевающий «западный» подход к альбому, когда есть центральная фигура певицы-иконы и команда опытных продюсеров и сонграйтеров.