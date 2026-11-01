В петербургской KGallery открылась выставка «Серов и Коровин»

Правда, в этом кроется и проблема: далеко не каждый «частник» обладает работами первого ряда. Выставка в KGallery действительно не изобилует явными хитами. Хотя здесь можно увидеть эскиз «Похищения Европы» Серова, выданный Русским музеем. А также — фарфоровые статуэтки с этой же композицией, одна из которых расписана Еленой Данько. Кроме того, есть эскиз серовского портрета княгини Орловой, надменной дамы, кокетливо выставившей из-под платья лаковую туфлю. Наконец, своеобразная кульминация экспозиции — большой живописный эскиз Серова, изображающий Анну Павлову в балете «Сильфиды». Этикетка сообщает, что, по мнению искусствоведа Михаила Каменского, эта работа, ранее принадлежавшая семье хореографа Касьяна Голейзовского, легла в основу знаменитого плаката к дягилевским «Русским сезонам», а вариант, хранящийся в Русском музее, можно считать самостоятельным произведением. Впрочем, для большинства зрителей эти тонкости не так уж важны. Тем более что в небольшом «балетном» зале нашлось еще место карандашному портрету Вацлава Нижинского авторства того же Серова.