В петербургской KGallery открылась выставка «Серов и Коровин»
В петербургской KGallery проходит выставка «Серов и Коровин». В основном собравшая вещи Валентина Серова и Константина Коровина из частных коллекций, в плане «хитов» она может показаться несколько скромной. Впрочем, это не смущает зрителей, исправно выстраивающихся в очереди
Серова и Коровина вполне можно титуловать народными художниками: и вместе, и по отдельности они всегда привлекают внимание публики. Москва убедилась в этом еще в 2010-е, когда Третьяковская галерея показывала ретроспективы Коровина (2012) и Серова (2015–2016). Последняя вызывала нездоровый ажиотаж и даже стала притчей во языцех: очередь на Серова — внушительная, несмотря на морозы,— породила множество мемов. Феномен ее до сих пор вызывает вопросы, учитывая, что некоторые вещи можно увидеть в постоянной экспозиции Третьяковки. Выставка в KGallery в этом смысле событие более штучное: значительная ее часть составлена из работ из частных собраний. Коллекционеры не всегда охотно предъявляют свои сокровища публике. Так что это возможность увидеть не хрестоматийную подборку «серовинских» вещей, но разные редкости.
Правда, в этом кроется и проблема: далеко не каждый «частник» обладает работами первого ряда. Выставка в KGallery действительно не изобилует явными хитами. Хотя здесь можно увидеть эскиз «Похищения Европы» Серова, выданный Русским музеем. А также — фарфоровые статуэтки с этой же композицией, одна из которых расписана Еленой Данько. Кроме того, есть эскиз серовского портрета княгини Орловой, надменной дамы, кокетливо выставившей из-под платья лаковую туфлю. Наконец, своеобразная кульминация экспозиции — большой живописный эскиз Серова, изображающий Анну Павлову в балете «Сильфиды». Этикетка сообщает, что, по мнению искусствоведа Михаила Каменского, эта работа, ранее принадлежавшая семье хореографа Касьяна Голейзовского, легла в основу знаменитого плаката к дягилевским «Русским сезонам», а вариант, хранящийся в Русском музее, можно считать самостоятельным произведением. Впрочем, для большинства зрителей эти тонкости не так уж важны. Тем более что в небольшом «балетном» зале нашлось еще место карандашному портрету Вацлава Нижинского авторства того же Серова.