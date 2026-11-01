Главе СКР доложат о расследовании смерти ребенка при родах в Таганроге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти ребенка во время родов в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Поводом стало обращение местной жительницы, опубликованное в социальных сетях. Женщина заявила, что расследование затягивается и сроки давности привлечения к уголовной ответственности могут истечь.
По факту гибели ребенка региональное управление СК расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас назначена и проводится третья судебно-медицинская экспертиза.
Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования и доводах, изложенных в обращении.