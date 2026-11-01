В Челябинске возбудили дело о хулиганстве после массовой драки подростков
СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после публикации в социальных медиа видео о массовом конфликте подростков в Тракторозаводском районе Челябинска. По данным следствия, участники инцидента якобы применяли физическую силу и светошумовые устройства.
Установлены и доставлены в территориальный отдел полиции десять участников конфликта, семеро из них — несовершеннолетние. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных причастных лиц, сообщили в ведомстве.