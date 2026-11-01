Сафина, «Руки вверх!» и «Ночь искусств»
Куда сходить в Ярославле с 2 по 8 ноября
На этой неделе в Ярославле выступят итальянский тенор Алессандро Сафина, группа «Руки вверх!» и Елена Ваенга. В афише также мюзикл «Кабаре», спектакли Театра имени Волкова и «Ночь искусств» в Ярославском музее-заповеднике. Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты и шоу
2 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит итальянский тенор Алессандро Сафина. В программе — композиции артиста, сочетающего академический вокал и популярную музыку.
Начало в 19:00, билеты — от 2,6 тыс. руб. 12+
4 ноября в КЗЦ «Миллениум» покажут мюзикл «Кабаре». Постановка переносит зрителей в Берлин 1930-х годов, где на фоне политических перемен разворачиваются истории артистов и посетителей кабаре.
Начало в 18:00, билеты — от 1,8 тыс. руб. 18+
В этот же день во Дворце молодежи выступит Игорь Саруханов. В его репертуаре — песни «Зеленые глаза» и «Скрипка-лиса».
Начало в 19:00, билеты — от 2 тыс. руб. 6+
5 ноября во Дворце молодежи выступит группа ОТТА с программой «Медиашторм». Коллектив исполнит инструментальные композиции в сочетании с элементами рок- и электронной музыки. Начало в 19:00, билеты — от 2 тыс. руб. 6+
В этот же день в Ярославской филармонии пройдет «Аура-шоу: 100 лет музыки в кино». В программе — известные мелодии из кинофильмов в исполнении оркестра при свечах.
Начало в 19:00, билеты — от 1,69 тыс. руб. 12+
6 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Шуры. Начало в 19:00, билеты — от 3 тыс. руб. 16+
В этот же день на «Арене-2000» выступит группа «Руки вверх!». Начало в 19:00, билеты — от 5,9 тыс. руб. 12+
7 ноября в баре «Руки вверх!» выступит Линда. Начало в 19:30, билеты — от 2,4 тыс. руб. 18+
8 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит Елена Ваенга. Начало в 18:00, билеты — от 2,7 тыс. руб. 16+
Спектакли
3 ноября на основной сцене Театра имени Волкова покажут комедию Карло Гольдони «Венецианские близнецы». Разлученные в детстве братья оказываются в одном городе, и их появление приводит к путанице в отношениях и любовных историях местных жителей.
Начало в 18:30, билеты — от 200 руб. 12+
7 ноября на камерной сцене театра представят «Шинель» по повести Николая Гоголя. Постановка рассказывает об Акакии Акакиевиче Башмачкине, для которого мечта о новой шинели становится смыслом существования.
Начало в 13:00 и 16:00, билеты — от 200 руб. 12+
Выставки и встречи
3 ноября в Ярославском музее-заповеднике пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». В программе — выставка «XX век начинается», лекция «Жизнь за царя»: русские композиторы на сцене оперы Зимина, а также экскурсии и семейное занятие. Лекция начнется в 17:30 и 18:30, продолжительность — полтора часа. Билеты на активности стоят от 200 до 700 руб. 0+