Приговор по третьему делу экс-сенатора Александра Сабадаша рассмотрят заново

В кассационной инстанции господа Сомов и Гаркуша просили отменить приговор, направив дело в райсуд на новое рассмотрение, а Александр Сабадаш — вернуть прокурору, а фактически — на доследование. Все трое утверждали, что при рассмотрении дела были допущены грубые нарушения закона. Так, по словам их защитников, слушавшая дело судья Анжелика Морозова при вынесении приговора «вышла за пределы предъявленного подсудимым обвинения, самостоятельно изменив его», а также забыла дождаться результатов назначенной ею же самой финансово-экономической экспертизы.