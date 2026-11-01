Приговор по третьему делу экс-сенатора Александра Сабадаша рассмотрят заново
Как стало известно “Ъ”, Санкт-Петербургский городской суд заново проверит законность приговора по третьему уголовному делу в отношении бывшего сенатора Александра Сабадаша, которого СМИ прозвали «водочным королем», о хищении у АО «Таврический банк» 75 млн руб. Кассационный суд вернул его дело в апелляцию на новое рассмотрение.
По данным “Ъ”, на днях Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы Александра Сабадаша, а также проходивших с ним по делу бывших председателя правления Таврического банка Александра Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши. Они оспаривали приговор Смольнинского райсуда Санкт-Петербурга, вынесенный 15 декабря 2023 года, а также апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда, который позже внес в него некоторые изменения.
В кассационной инстанции господа Сомов и Гаркуша просили отменить приговор, направив дело в райсуд на новое рассмотрение, а Александр Сабадаш — вернуть прокурору, а фактически — на доследование. Все трое утверждали, что при рассмотрении дела были допущены грубые нарушения закона. Так, по словам их защитников, слушавшая дело судья Анжелика Морозова при вынесении приговора «вышла за пределы предъявленного подсудимым обвинения, самостоятельно изменив его», а также забыла дождаться результатов назначенной ею же самой финансово-экономической экспертизы.