«Шинник» проиграл «Челябинску» в гостевом матче
«Шинник» проиграл «Челябинску» в перенесенном матче Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Счет на пятой минуте с пенальти открыл Рамазан Гаджимурадов. На 88-й минуте мяч после подачи углового отскочил от Караева в ворота ярославцев. В первом тайме из-за травмы поле покинул капитан «Шинника» Дмитрий Самойлов.
Изначально матч должен был пройти 31 октября, но его перенесли на сутки после того, как ярославцы не смогли вылететь в Челябинск и отправились туда на автобусе.
Следующую игру команда проведет дома 7 ноября против «Уфы».