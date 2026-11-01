«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:3
«Ростов» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:3 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Для ростовчан игра стала четвертой подряд в чемпионате без пропущенных мячей. Счет на 30-й минуте открыл Алексей Миронов. На 40-й минуте преимущество гостей увеличил Константин Кучаев, а на 69-й минуте третий гол забил Роналдо.
По итогам 13 туров «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке.