«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:3

Для ростовчан игра стала четвертой подряд в чемпионате без пропущенных мячей. Счет на 30-й минуте открыл Алексей Миронов. На 40-й минуте преимущество гостей увеличил Константин Кучаев, а на 69-й минуте третий гол забил Роналдо.