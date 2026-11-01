В бюджет Новороссийска поступило 25 млн рублей от туристического налога
С начала 2026 года в бюджет Новороссийска поступило 24,96 млн руб. от туристического налога. Об этом в своих соцетях сообщил глава города Андрей Кравченко. За 2025 год, по его словам, в городскую казну турналог привлек 36,3 млн руб.
Напомним, с 2025 года гостиницы и прочие средства размещения Новороссийска вместо курортного сбора платят туристический налог. В 2026 году его ставка составляет 2% от стоимости проживания. Как подчеркивает господин Кравченко, ставка налога в дальнейшей перспективе будет постепенно расти.
«Поэтапная модель дает бизнесу время адаптироваться, а городу — стабильный источник дохода на развитие туристической инфраструктуры. Сейчас в городе 195 плательщиков туристического налога, зарегистрированных в Едином реестре средств размещения. Их количество может меняться в зависимости от сезонности. Это говорит о широком рынке гостиничных услуг, и для его дальнейшего развития особенно важен прозрачный реестр средств размещения»,— пишет глава Новороссийска.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в консолидированный бюджет Краснодарского края за первые два квартала 2026 года поступило 873 млн руб. туристического налога. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За первые два квартала прошлого года поступления туристического налога составили 701,1 млн руб. За год объем поступлений увеличился на 171,9 млн руб. Всего за семь месяцев 2026 года налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края превысили 9,2 млрд руб. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основную часть поступлений обеспечили курортные территории. На Сочи пришлось 47% доходов отрасли, на Анапу — 12%, на Краснодар и Геленджик — по 9%. Доля Туапсинского района составила 6,5%, еще 16,5% пришлось на остальные территории края.