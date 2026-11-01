В бюджет Новороссийска поступило 25 млн рублей от туристического налога

«Поэтапная модель дает бизнесу время адаптироваться, а городу — стабильный источник дохода на развитие туристической инфраструктуры. Сейчас в городе 195 плательщиков туристического налога, зарегистрированных в Едином реестре средств размещения. Их количество может меняться в зависимости от сезонности. Это говорит о широком рынке гостиничных услуг, и для его дальнейшего развития особенно важен прозрачный реестр средств размещения»,— пишет глава Новороссийска.