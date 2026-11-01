Суд вернул сочинской транспортной компании два здания и участки в ХМАО

Олег Сакмаров, выступавший другой стороной сделок, обязан вернуть в конкурсную массу банкрота два земельных участка в Лянторе (Сургутский район, ХМАО). Речь идет об участке площадью 2,6 тыс. кв. м и участке под ремонтно-механическую мастерскую площадью 5,6 тыс. кв. м по улице Дорожников, а также о двух зданиях в Лянторе.