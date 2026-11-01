Суд вернул сочинской транспортной компании два здания и участки в ХМАО
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Региональная транспортная компания» об оспаривании сделок с компанией «Транском», сообщил «Ъ-Сочи».
По материалам Единого федерального реестра сведений о банкротстве, суд признал недействительными акты передачи имущества в уставный капитал «Транскома» от 26 июля 2022 года и 6 ноября 2023 года.
Олег Сакмаров, выступавший другой стороной сделок, обязан вернуть в конкурсную массу банкрота два земельных участка в Лянторе (Сургутский район, ХМАО). Речь идет об участке площадью 2,6 тыс. кв. м и участке под ремонтно-механическую мастерскую площадью 5,6 тыс. кв. м по улице Дорожников, а также о двух зданиях в Лянторе.
Кроме того, с господина Сакмарова в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 7,5 тыс. руб. Определение суда может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Согласно материалам дела, в 2025 году ФНС России в лице МИФНС № 8 по Краснодарскому краю обратилась с заявлением о признании «Региональной транспортной компании» банкротом. Сумма претензий налогового органа составляла 3,3 млн руб.
За компанией было зарегистрировано одно транспортное средство на основании договора лизинга примерной рыночной стоимостью 11 млн руб., а также вклад в уставный капитал «Транскома» в размере 2,7 млн руб. (90% уставного капитала). По данным уточненной бухгалтерской отчетности за 2022 год, активы должника составляли 70 млн руб.