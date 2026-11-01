Региональная транспортная компания из Сочи вернула недвижимость в ХМАО

Суд определил признать недействительными сделками акт передачи-приемки имущества, вносимого ООО «Региональная транспортная компания» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Транском», от 26 июля 2022 года и от 06 ноября 2023 года, заключенный ООО «Транском» и Олегом Сакмаровым.. Также определено применить последствия недействительности сделки в виде обязания Олега Сакмарова возвратить в конкурсную массу ООО «Региональная транспортная компания» земельный участок площадью 2592 кв. м и земельный участок (ремонтно-механическая мастерская) площадью 5583 кв. м по улице Дорожников в городе Лянтор в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Также в конкурсную массу банкрота определено возвратить два здания в Лянторе, а также взыскать с Олега Сакмарова в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 7,5 тыс. руб. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.