Региональная транспортная компания из Сочи вернула недвижимость в ХМАО
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Региональная транспортная компания» Павла Тюрина об оспаривании сделок банкрота, заключенных ранее с компанией «Транском». Информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Суд определил признать недействительными сделками акт передачи-приемки имущества, вносимого ООО «Региональная транспортная компания» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Транском», от 26 июля 2022 года и от 06 ноября 2023 года, заключенный ООО «Транском» и Олегом Сакмаровым.. Также определено применить последствия недействительности сделки в виде обязания Олега Сакмарова возвратить в конкурсную массу ООО «Региональная транспортная компания» земельный участок площадью 2592 кв. м и земельный участок (ремонтно-механическая мастерская) площадью 5583 кв. м по улице Дорожников в городе Лянтор в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Также в конкурсную массу банкрота определено возвратить два здания в Лянторе, а также взыскать с Олега Сакмарова в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 7,5 тыс. руб. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Согласно определению Арбитражного суда Краснодарского края, в 2025 году ФНС России в лице МИФНС №8 по Краснодарскому краю обратилась с заявлением о признании ООО «Региональная транспортная компания» несостоятельным. Размер претензий налоговиков составлял 3,3 млн руб.
В документах суда было указано, что за ООО «Региональная транспортная компания» зарегистрировано одно транспортное средство на основании договора лизинга, примерной рыночной стоимостью 11 млн руб. У компании также имеется вклад в уставный капитал ООО «ТрансКом» в размере 2,7 млн руб. (или 90% от уставного капитала). Согласно ответам Росреестра, за компанией числилось два земельных участка, а также два нежилых здания, которые были переданы ООО «ТрансКом» в качестве вклада в уставный капитал. Согласно данным уточненной бухгалтерской отчетности за 2022 год, представленной должником, активы компании составляли 70 млн руб., в т. ч. основные средства — 1,7 млн руб., запасы — 33,6 млн руб., дебиторская задолженность — 34,1 млн руб.