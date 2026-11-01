С ростовского ресторана на набережной пытаются взыскать 7,9 млн рублей за аренду
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ООО «Донской причал» к ресторану «Высота 5642». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.
Истец требует взыскать с ресторана почти 7,9 млн руб. по договору аренды от 31 декабря 2020 года. Согласно материалам дела, сумма основного долга составляет 5,52 млн руб. Еще 2,38 млн руб. истец просит взыскать в качестве неустойки.
К предварительному заседанию «Донской причал» должен представить расчет задолженности и неустойки, договор аренды и дополнительные соглашения к нему. Ответчику предложено направить письменный отзыв на иск с изложением возражений и подтверждающими документами, если они имеются. Предварительное заседание назначено на 30 ноября.
Согласно данным портала rusprofile, ООО «Высота 5642» зарегистрировано 16 июля 2020 года в Ростове-на-Дону и работает в сфере общественного питания: деятельность ресторанов и доставка продуктов питания. В 2025 году выручка ООО «Высота 5642» составила 182,6 млн руб., что на 16% ниже уровня 2024 года (217,6 млн). Чистая прибыль сократилась с 18,2 млн до 5,2 млн руб., то есть почти на 72%.
ООО «Донской Причал» зарегистрировано 14 апреля 2008 года в Ростове-на-Дону и уже более 17 лет работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.