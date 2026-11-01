С ростовского ресторана на набережной пытаются взыскать 7,9 млн рублей за аренду

К предварительному заседанию «Донской причал» должен представить расчет задолженности и неустойки, договор аренды и дополнительные соглашения к нему. Ответчику предложено направить письменный отзыв на иск с изложением возражений и подтверждающими документами, если они имеются. Предварительное заседание назначено на 30 ноября.