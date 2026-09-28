Закрытый индивидуум

Специализирующееся на выпуске нон-фикшн-литературы издательство Individuum объявило о своем закрытии. Известности издательства в последние годы способствовало возбуждение уголовных дел в отношении его сотрудников и снятие книг с продажи. Участники рынка не исключают, что импринт будет перезапущен под другим названием, как это было с Popcorn Books.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @individuumbooks Фото: @individuumbooks

Главный редактор российского издательства Individuum (входит в «Эксмо») Алексей Киселев 28 сентября сообщил о его закрытии, соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании. «Книги, над которыми велись работы в последние месяцы, обязательно выйдут. Теперь уже — в других издательствах: следите за новостями в профильных медиа»,— говорится в сообщении. По данным источников “Ъ”, господин Киселев покинул компанию.

Представитель «Эксмо» уточнил, что «закрытие или открытие импринтов — это творческий процесс», который является естественной частью развития любого крупного издательства. «Все книги, находившиеся в работе, обязательно дойдут до читателя, а сотрудники Individuum продолжат работу в других импринтах»,— уточнил представитель издательства.

Individuum основано в 2015 году медиапродюсером, бывшим шеф-редактором студии Rambler & Co Алексеем Докучаевым (признан Минюстом РФ иноагентом) и кинопродюсером Михаилом Врубелем и специализируется на литературе нон-фикшн. В 2017 году долю в издательстве выкупила Bookmate (признана Минюстом РФ иноагентом), которой принадлежал одноименный сервис для чтения и прослушивания книг по подписке. Наиболее известные и обсуждаемые произведения издательства — «Одной крови. Любовь сильнее смерти», «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» и др. В 2026 году сотрудники Individuum и Popcorn Books подверглись уголовному преследованию за распространение книг, «пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

После сделки Bookmate (признана Минюстом РФ иноагентом) и Individuum основали бренд Popcorn Books, под которым начали развивать направление молодежной литературы. В 2022 году компания, а также сооснователь Individuum Алексей Докучаев и гендиректор Bookmate в РФ Андрей Баев (признан Минюстом РФ иноагентом) продали свои доли совладельцу сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову. С августа 2023 года владельцем 51% в ООО «Индивидуум Принт» стало издательство «Эксмо».

По данным СПАРК, само ООО было ликвидировано 20 декабря 2024 года. Выручка издательства в 2023 году сократилась на 56%, до 236 млн руб., чистая прибыль — на 98%, составив 2,1 млн руб. В 2023 году «Эксмо» получило также 51% в ООО «Попкорн Букс». Сумма сделки не раскрывалась, РБК оценивал актив не более чем в 60 млн руб. Юрлицо компании было ликвидировано 11 апреля 2024 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», а Popcorn Books впоследствии переименовали в Soda Press.

Individuum для «Эксмо» в сложившейся ситуации токсичный актив, в том числе в связи с его историей, считает источник “Ъ” на книжном рынке. «Вряд ли издательство исчезнет бесследно, это было бы слишком расточительно для "Эксмо", но так как закрытие совпадает с уходом главного редактора Алексея Киселева, скорее всего, его "пересоберут" и возьмут под более бдительный присмотр руководства холдинга. Сценарий пока развивается схожим образом с Popcorn Books»,— уточнил он.

Юлия Юрасова