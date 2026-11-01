ХК «Сочи» обыграл «Авангард» в овертайме
Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее омского «Авангарда» в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 2:1.
В первом периоде омичи владели инициативой и нанесли больше бросков по воротам — 15 против 10 у соперника. Однако статистика не всегда отражает итоговое преимущество на табло. Несмотря на то что хозяева больше оборонялись, именно они смогли открыть счет в этом противостоянии на 10-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал Дмитрий Кагарлицкий, воспользовавшийся одной из контратак своей команды.
Во втором периоде зрители не увидели забитых шайб. В начале третьего отрезка сочинцев подвело удаление Кирилла Слепца. Вскоре сибиряки восстановили равенство усилиями нападающего из США Эндрю Потуральски — 1:1. В основное время команды не смогли выявить победителя. Игра перешла в овертайм, где «леопарды» смогли склонить чашу весов в свою пользу благодаря Денису Венгрыжановскому. В итоге — победа «Сочи» со счетом 2:1.
После 21 матча южане занимают 10-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ «Сочи» сыграет 3 ноября на своем льду против нижнекамского «Нефтехимика».