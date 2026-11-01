ХК «Сочи» обыграл «Авангард» в овертайме

В первом периоде омичи владели инициативой и нанесли больше бросков по воротам — 15 против 10 у соперника. Однако статистика не всегда отражает итоговое преимущество на табло. Несмотря на то что хозяева больше оборонялись, именно они смогли открыть счет в этом противостоянии на 10-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал Дмитрий Кагарлицкий, воспользовавшийся одной из контратак своей команды.