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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Волга

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Завершился матч 13-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) в котором «Оренбург» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В середине второго тайма в матче произошла потасовка. На чужой половине поля у боковой линии нападающий ЦСКА Иван Олейников умышленно задержал нападающего «Оренбурга» Хорди Томпсона руками. Конфликт быстро перерос в массовую стычку, в которую оказались вовлечены и игроки запаса.
Оренбургская команда с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 баллами располагается на третьей строчке.
Андрей Сазонов