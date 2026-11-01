«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

В середине второго тайма в матче произошла потасовка. На чужой половине поля у боковой линии нападающий ЦСКА Иван Олейников умышленно задержал нападающего «Оренбурга» Хорди Томпсона руками. Конфликт быстро перерос в массовую стычку, в которую оказались вовлечены и игроки запаса.