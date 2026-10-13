У Индии свои тараканы
Крупнейшей демократии мира грозит цветная революция
13.10.2026, 15:57
Индию захлестнула волна уличных протестов, движущей силой которой стало молодежное движение «Народная партия тараканов» (CJP). Добившись летом этого года ухода министра образования Дхармендры Прадхана, «тараканы» теперь требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара, обвиняя его в нарушениях, допущенных на выборах 2024 года. В ответ на массовые задержания «тараканов» активисты движения грозят новыми общенациональными акциями. В индийской партии власти видят в протестах инспирированную из-за рубежа атаку на правительство премьер-министра Нарендры Моди.
Не утихающие в Нью-Дели с конца прошлой недели уличные протесты молодежного движения «Народная партия тараканов», для пресечения которых в индийскую столицу были стянуты 35 тыс. полицейских, вступили в решающую фазу. Требования «тараканов» об отставке главы избиркома Гьянеша Кумара впервые открыто поддержал оппозиционный альянс INDIA во главе с партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и ее лидером Рахулом Ганди.
Как сообщил 12 октября телеканал India Today, индийская парламентская оппозиция намерена провести марш к зданию Верховного суда, чтобы передать его председателю Сурье Канту меморандум с требованием сместить главу избиркома, обвиняемого в нарушениях на выборах 2024 года. По итогам последних всеобщих выборов правящая в стране «Бхаратия джаната парти» сохранила большинство в парламенте, а премьер-министр Нарендра Моди, находящийся у власти с 2014 года, был переизбран на новый срок. Атаку на главу избиркома инициировало созданное в мае этого года движение «Народная партия тараканов», которое в июле добилось ухода министра образования Дхармендры Прадхана после выявленных нарушений при проведении общенационального вступительного экзамена в вузы (NEET).
После трехмесячной паузы «тараканы» возобновили свои акции, теперь требуя смещения главы избиркома. Они обвинили его в том, что в ходе якобы имевших место нарушений со списками избирателей «было аннулировано более 130 млн голосов». Учитывая, что предыдущие парламентские выборы в Индии прошли в мае 2024 года, остается неясным, почему о допущенных на выборах фальсификациях вдруг заговорили только спустя два с половиной года, а также почему этой проблемой только сейчас озаботились уличные молодежные активисты, в то время как парламентская оппозиция гораздо раньше могла оспорить итоги голосования в суде, но до сих пор этого не сделала.
Движущей силой новых индийских протестов стала именно непарламентская Народная партия тараканов, а парламентский оппозиционный альянс INDIA предпочитает играть вторым номером, используя энергию молодежного движения для раскачивания ситуации в стране. Как заявил на пресс-конференции в Нью-Дели лидер ИНК Рахул Ганди, «борьба оппозиции будет продолжаться до тех пор, пока не сменится руководство избирательной комиссии, а избирательная система не будет реформирована».
Молодежные активисты намерены и дальше сохранить лидирующую роль в давлении на власть.
Подтверждением этого стал выдвинутый ими 12 октября ультиматум полиции Нью-Дели с требованием в течение 24 часов выдать разрешение на проведение новой протестной акции. «Мы надеемся, что полиция назначит нам дату, иначе в течение суток мы примем другое решение. Мы не позволим им затягивать решение вопроса»,— цитирует газета The Times of India одного из лидеров молодежного движения.
Ранее по рекомендации МВД Индии Управление полиции Нью-Дели ввело ограничения на проведение уличных манифестаций, в частности, запретив митинги и шествия на центральной площади Джантар-Мантар. ННа протяжении многих лет Джантар-Мантар остается в индийской столице «культовым местом» для политических демонстраций, сидячих забастовок и общественных кампаний, проводимых индийской оппозицией и гражданскими активистами. Взамен этого места правоохранители пока разрешили проводить такие акции в трех различных районах Нью-Дели, находящихся на расстоянии от 3 до 21 км от Джантар-Мантар. С конца прошлой недели в Нью-Дели были перекрыты многие улицы, установлены полицейские блокпосты, ограничена работа интернета и закрыты 45 станций метро.
Ограничительные меры были введены после того, как 10 октября попытки правоохранительных органов пресечь несанкционированные акции протеста вылились в стихийные уличные столкновения, в результате которых получили ранения двое полицейских и несколько протестующих. В связи с беспорядками прошлой недели в разных частях города были задержаны около 5 тыс. человек.
10 октября индийские СМИ сообщили о взятии под стражу в столичном аэропорту лидера Народной партии тараканов Абхиджита Дипке и двоих его соратников, которые специально прилетели в столицу из Мумбая, чтобы лично возглавить кампанию за смещение главы Центризбиркома.
На фоне развернутой столь внезапно атаки на избирательную комиссию и ее руководителя, призванной поставить под сомнение легитимность победы Нарендры Моди на выборах 2024 года, в индийской партии заговорили о том, что в октябрьских протестах просматривается «внешний след». Народная партия тараканов смогла в кратчайшие сроки получить широкую поддержку благодаря рассылке вирусного видео, что позволило ей превратить цифровые платформы в ключевое пространство для мобилизации граждан.
Лидером молодежных протестов стал 30-летний индийский специалист по массовым коммуникациям Абхиджит Дипке, который в 2023 году переехал в США, где прошел обучение по специальности «связи с общественностью» в магистратуре Бостонского университета, а в июне этого года вернулся в Индию, где полученные им знания вскоре пригодились для того, чтобы направить протестную активность в организованное русло. Сценарий протестов индийских «тараканов», а также форма организации уличных акций имеют много общих черт со схожими молодежными протестами в Южной Азии последних лет, которые уже привели к свержению правительств в Шри-Ланке (2022 год), Бангладеш (2024 год) и Непале (2025 год).