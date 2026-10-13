У Индии свои тараканы

После трехмесячной паузы «тараканы» возобновили свои акции, теперь требуя смещения главы избиркома. Они обвинили его в том, что в ходе якобы имевших место нарушений со списками избирателей «было аннулировано более 130 млн голосов». Учитывая, что предыдущие парламентские выборы в Индии прошли в мае 2024 года, остается неясным, почему о допущенных на выборах фальсификациях вдруг заговорили только спустя два с половиной года, а также почему этой проблемой только сейчас озаботились уличные молодежные активисты, в то время как парламентская оппозиция гораздо раньше могла оспорить итоги голосования в суде, но до сих пор этого не сделала.