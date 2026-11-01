Союзников Киева не пустят за стол переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Особое внимание господин Ушаков уделил наиболее чувствительному вопросу возможного подключения к мирным переговорам по Украине представителей Европы в качестве четвертой стороны (именно эта тема вызывает наибольший разброс оценок европейских политиков, дипломатов и СМИ). Как пояснил помощник президента России, Москва допускает, что в Абу-Даби будут присутствовать европейские представители, однако это нельзя считать полноценным участием в переговорном процессе. «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения. То есть там процесс может получиться такой усложненный»,— пояснил Юрий Ушаков.