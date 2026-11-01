Союзников Киева не пустят за стол переговоров России, Украины и США в Абу-Даби
Подготовка к новому раунду мирных переговоров представителей России, Украины и США, которые пройдут после 4 ноября в Абу-Даби, вступила в решающую фазу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, исключивший изменение формата переговоров путем привлечения к ним Европы. Возобновление украинских ударов по российским НПЗ, которые накануне встречи в Абу-Даби наносит Киев, ослушавшись президента Трампа, Москва связывает с поддержкой Украины ее европейскими союзниками. Впрочем, по мере исчерпания ресурсов поддержки Киева в Европе растет запрос на диалог с Москвой, формат и участники которого пока не определены.
О ходе подготовки к переговорам России, Украины и США, которые пройдут после 4 ноября в Абу-Даби, помощник президента Путина Юрий Ушаков рассказал “Ъ”.
Особое внимание господин Ушаков уделил наиболее чувствительному вопросу возможного подключения к мирным переговорам по Украине представителей Европы в качестве четвертой стороны (именно эта тема вызывает наибольший разброс оценок европейских политиков, дипломатов и СМИ). Как пояснил помощник президента России, Москва допускает, что в Абу-Даби будут присутствовать европейские представители, однако это нельзя считать полноценным участием в переговорном процессе. «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения. То есть там процесс может получиться такой усложненный»,— пояснил Юрий Ушаков.
Как сообщила, ссылаясь на источники, газета Financial Times, в случае расширения трехстороннего формата переговоров по Украине наибольшие шансы представлять Европу имеет «евротройка» — Франция, Германия и Британия (формат E3). «Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина видят формат E3 в качестве наиболее вероятной группы для роли в переговорах. Но перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять весь континент, могут вызвать отчуждение у более маленьких европейских государств»,— отмечает Financial Times.