Ленинградская платформа «Плот-47» прошла испытания на Ладоге

По словам губернатора, платформу создали специалисты региональных предприятий по его поручению при участии Морского совета Ленинградской области. Конструкция предусматривает установку различных систем обнаружения и противодействия угрозам. В дальнейшем разработчики планируют развивать и безэкипажные модификации платформы.