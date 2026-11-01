Ленинградская платформа «Плот-47» прошла испытания на Ладоге
Плавучая платформа «Плот-47», предназначенная для противодействия беспилотникам и безэкипажным катерам, успешно прошла демонстрационные стрельбы на Ладожском озере. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В октябре на Ладоге завершились испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» поразил мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники.
«Все цели поражены — ленинградская разработка "Плот-47" успешно прошла демонстрационные стрельбы на Ладоге»,— написал господин Дрозденко в своем канале в MAX.
По словам губернатора, платформу создали специалисты региональных предприятий по его поручению при участии Морского совета Ленинградской области. Конструкция предусматривает установку различных систем обнаружения и противодействия угрозам. В дальнейшем разработчики планируют развивать и безэкипажные модификации платформы.