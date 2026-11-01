В Иваново поймали группировку, пытавшую программиста ради криптокошельков

6 сентября фигуранты захватили жертву, отправившуюся в магазин. Пленника заковали в наручники и на автомобиле Peugeot, который был куплен у угонщиков, вывезли в ГСК «Энергетик». В одном из его боксов одетые в балаклавы и вооруженные пистолетами бандиты около пяти часов избивали программиста, обещали пытать его утюгом и паяльником и проч., если он не выдаст им деньги, пароли от мобильных телефонов и от криптокошельков.