В Иваново поймали группировку, пытавшую программиста ради криптокошельков
Как стало известно “Ъ”, в Иваново силовики взяли целую бригаду рэкетиров, действовавшую в стиле 90-х годов. раждане Антонов, Червяков, Бронников, Козлов и Зайнутдинов обвиняются региональным СУ СКР в похищении человека и разбое (ст. 127 и 162 УК РФ), причем преступления совершены из корыстных побуждений, с применением оружия и предметов, которые можно использовать в качестве него, а также в насилии, опасном для жизни и здоровья потерпевшего.
По версии следствия, летом этого года обвиняемые узнали из соцсетей о молодом человеке, который, судя по фотографиям в соцсетях, имеет в своем парке Ferrari, пару BMW и Mercedes, часто ездит за границу и вообще ведет богемный образ жизни. Данная модель поведения никак не соответствовала окружающей обстановке — Ивановская область считается одним из беднейших регионов страны.
Установив за парнем наблюдение, гангстеры выяснили, что ему чуть за двадцать и он, являясь программистом, поставляет продукцию для крупных компаний.
6 сентября фигуранты захватили жертву, отправившуюся в магазин. Пленника заковали в наручники и на автомобиле Peugeot, который был куплен у угонщиков, вывезли в ГСК «Энергетик». В одном из его боксов одетые в балаклавы и вооруженные пистолетами бандиты около пяти часов избивали программиста, обещали пытать его утюгом и паяльником и проч., если он не выдаст им деньги, пароли от мобильных телефонов и от криптокошельков.