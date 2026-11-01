Продажи крепкого зарубежного алкоголя выросли на 15% за счет крупных брендов
Розничные продажи крепкого алкоголя, произведенного за пределами постсоветского пространства, за год увеличились на 15%, до 5,1 млн декалитров (дал) в январе—сентябре. Рост рынка обеспечили крупнейшие бренды: спрос на Ballantine’s, Jameson и Jagermeister прибавил 43–51% за год. Это связано в том числе с повышением доступности зарубежного спиртного после повышения минимальных розничных цен в России, что, в свою очередь, привело к существенному росту полочных цен на отечественный алкоголь. Ситуация может поменяться после повышения с 2027 года пошлин на импорт из недружественных стран.
В январе—сентябре в российской рознице продано 5,1 млн дал крепкого алкоголя, разлитого за пределами бывшего СССР, подсчитали в аналитическом проекте A.List. Год к году значение выросло на 15%. Продажи топ-10 востребованных брендов, сформировавших 57% реализации импортного алкоголя в январе—сентябре, увеличились на 29% в годовом выражении, до 2,9 млн дал.
В SimpleWine говорят, что продажи британских марок крепкого спиртного в январе—августе выросли в 2,5 раза год к году. Динамику по другим странам в компании не привели, но сообщили, что в общей сложности импортный алкоголь обеспечил 51% продаж. В основном речь идет о позициях из Франции, Великобритании, Ирландии и Мексики, говорят в SimpleWine.
Самым востребованным зарубежным брендом крепкого алкоголя в России в январе—сентябре аналитики A.List называют виски Ballantine’s холдинга Pernod Ricard. Его продажи в годовом выражении выросли на 51%, до 495,3 тыс. дал. Для ликера Jagermeister аналогичный прирост составил 43%, до 456,6 тыс. дал. Заметно быстрее рынка в топ-10 брендов также растет импортный виски Jameson — на 48% в годовом выражении, до 325,3 тыс. дал за первые девять месяцев года.
Всплеск потребительского интереса к импортному алкоголю произошел в контексте стагнации рынка.