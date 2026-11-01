Экс-помощника военного прокурора Чечни обвиняют в мошенничестве с выплатами бойцам

По сведениям “Ъ”, помимо майора юстиции Александра Степанченко на скамье подсудимых еще двое жителей Чечни — Ахмед Кагиров и Рахман Ганаев. На момент инкриминируемого преступления Ганаев служил в Росгвардии, а Кагиров был гражданским. Уже в ходе процесса Кагиров и Ганаев заключили контракт с Минобороны об отправке на СВО, куда, впрочем, фигуранты не уехали. Они находятся под наблюдением командования воинской части, тогда как Степанченко — под домашним арестом. Всем троим вменяется мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвинение заканчивает представлять доказательства, в ближайшее время это начнет делать защита.