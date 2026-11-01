Экс-помощника военного прокурора Чечни обвиняют в мошенничестве с выплатами бойцам
Как стало известно “Ъ”, в Грозненском гарнизонном военном суде рассматривается дело о мошенничестве на 90 млн руб. при осуществлении выплат военнослужащим одной из воинских частей Минобороны, дислоцированной в Чечне. По версии следствия, благодаря поддельным справкам военного госпиталя 30 бойцов смогли получить от государства компенсации за несуществующие ранения. Фигуранты, среди которых бывший старший помощник военного прокурора города Шали Александр Степанченко, вину не признали, сделав в суде ряд скандальных заявлений.
По сведениям “Ъ”, помимо майора юстиции Александра Степанченко на скамье подсудимых еще двое жителей Чечни — Ахмед Кагиров и Рахман Ганаев. На момент инкриминируемого преступления Ганаев служил в Росгвардии, а Кагиров был гражданским. Уже в ходе процесса Кагиров и Ганаев заключили контракт с Минобороны об отправке на СВО, куда, впрочем, фигуранты не уехали. Они находятся под наблюдением командования воинской части, тогда как Степанченко — под домашним арестом. Всем троим вменяется мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвинение заканчивает представлять доказательства, в ближайшее время это начнет делать защита.
Следствие полагает, что Кагиров и Ганаев через Висханова и Мусаева подыскивали бойцов, желающих получить выплаты, и, взяв паспортные данные, передавали их Магомадову. Тот изготавливал справки о ранениях, которые передавались помощнику военного прокурора Степанченко.
Последний организовывал их проверку и отдавал, согласно версии обвинения, кадровику части Музигову, а тот изготавливал приказы командира о единовременной денежной выплате по ранению и вместе с поддельными медицинскими документами направлял их в финансовые органы для оплаты. Следствие указывает, что Александр Степанченко «с использованием своего служебного положения» контролировал «прохождение подложных документов на всех этапах».