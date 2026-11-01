В Самаре продлили ремонт трамвайной линии на Арцыбушевской
Днем проезд по участку открыт, а ночью проводятся работы
В Самаре продлены сроки обновления трамвайного полотна по улице Арцыбушевской. Речь идет об участке от Красноармейской до Полевой. Работы стартовали вечером 26 октября, но завершить их в изначально заявленные сроки не удалось. Об этом сообщает администрация Самары.
В выходные ремонт приостановили. Также работы не будут проводиться в праздничный день 4 ноября. В этот период участок будет полностью доступен для движения трамваев.
В дальнейшем линию будут выводить из эксплуатации ночью с 22:00 2 ноября до 05:00 3 ноября и с 22:00 5 ноября до 05:00 6 ноября. В это время с 05:00 до 22:00 трамваи маршрутов № 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 будут курсировать по своим обычным схемам, а после 22:00, когда возобновится ремонт, — по скорректированным трассам.