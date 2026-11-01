В Самаре продлили ремонт трамвайной линии на Арцыбушевской

В дальнейшем линию будут выводить из эксплуатации ночью с 22:00 2 ноября до 05:00 3 ноября и с 22:00 5 ноября до 05:00 6 ноября. В это время с 05:00 до 22:00 трамваи маршрутов № 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 будут курсировать по своим обычным схемам, а после 22:00, когда возобновится ремонт, — по скорректированным трассам.