Владельцы бренда Rostic’s выкупили франчайзи

Франчайзи Rostic’s — ООО «Рестораны быстрого питания» — 29 октября получил 100% в ООО ТК, следует из СПАРК. Последнее тоже работает под брендом Rostic’s. Гендиректор «Ресторанов быстрого питания» Артур Хафизулин сообщил “Ъ”, что это часть сделки по покупке заведений другого партнера, который развивался на территориях, где до этого компания не присутствовала. На конкретном юрлице, по его словам, два ресторана. Условия всей сделки он не раскрыл.