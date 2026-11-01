Владельцы бренда Rostic’s выкупили франчайзи
Подконтрольная совладельцам бренда Rostic’s и его крупнейшему партнеру International Restaurant Brands компания ООО «Рестораны быстрого питания» выкупает бизнес калужского франчайзи сети. Пока в сделку вошли два заведения, но в результате речь может пойти о покупке четырех компаний за 260 млн руб. Сеть последовательно сокращает количество независимых ресторанов под своим брендом.
Франчайзи Rostic’s — ООО «Рестораны быстрого питания» — 29 октября получил 100% в ООО ТК, следует из СПАРК. Последнее тоже работает под брендом Rostic’s. Гендиректор «Ресторанов быстрого питания» Артур Хафизулин сообщил “Ъ”, что это часть сделки по покупке заведений другого партнера, который развивался на территориях, где до этого компания не присутствовала. На конкретном юрлице, по его словам, два ресторана. Условия всей сделки он не раскрыл.
Инвестбанкир Илья Шумов не исключает, что комплексная сделка может включать приобретение и этих трех франчайзи Rostic’s. В этом случае ее стоимость составит 260 млн руб., говорит он. Только ООО ТК, по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоит 50 млн руб.