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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Южный Урал

Проходчики и врачи возглавили список дефицитных профессий в Челябинской области

На одного соискателя-проходчика в регионе приходится до ста вакансий
Среди рабочих специальностей в дефиците также слесари-электрики (до 90 тыс. руб.), слесари по обслуживанию теплосетей (до 85 тыс. руб.) и операторы птицефабрик (до 70 тыс. руб.). Среди специалистов наибольший спрос зафиксирован на врачей (до 120 тыс. руб.), страховых агентов и медсестёр (до 100 тыс. руб.), а также инспекторов ДПС (до 90 тыс. руб.).
Одновременно в регионе наблюдается избыток юристов, бухгалтеров и экономистов — число соискателей по этим направлениям превышает количество открытых вакансий.
Евгений Рыженьков