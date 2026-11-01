Проходчики и врачи возглавили список дефицитных профессий в Челябинской области

Среди рабочих специальностей в дефиците также слесари-электрики (до 90 тыс. руб.), слесари по обслуживанию теплосетей (до 85 тыс. руб.) и операторы птицефабрик (до 70 тыс. руб.). Среди специалистов наибольший спрос зафиксирован на врачей (до 120 тыс. руб.), страховых агентов и медсестёр (до 100 тыс. руб.), а также инспекторов ДПС (до 90 тыс. руб.).