Сергей Лавров принял участие во встрече «Группы двадцати» в Атланте
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» в Атланте (США). В ходе встречи он изложил российские подходы к факторам глобальной напряженности, прежде всего в ключевых для мировой экономики сферах энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и судоходства. Однако из-за демарша ряда его западных коллег широкое освещение в СМИ получила не содержательная часть мероприятия, а история с несостоявшимся групповым фото.
Встреча глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» в Атланте (штат Джорджия) была важна не только сама по себе, но и как часть подготовки саммита этого неформального клуба крупнейших экономик мира, который пройдет в середине декабря в Майями (Флорида). На него, напомним, приглашен и президент РФ Владимир Путин. Накануне вылета делегации Сергея Лаврова в США в Кремле сказали, что решение по поводу личного участия главы государства еще не принято, и было понятно, что оно будет зависеть помимо ряда других факторов и от того, как пройдет министерское заседание.
А оно для делегации российского министра началось с необходимости преодолевать бюрократические формальности. Посольство США в Москве до последнего тянуло с выдачей виз, из-за чего в МИД РФ даже предположили, что «не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации». Неприятности продолжились и в точке назначения: совещание должно было по традиции начаться с совместного фотографирования, однако несколько западных министров иностранных дел — немецкий, британский, австралийский и польский (который вообще не должен был принимать участия в мероприятии — Польша не входит в G20, но оказался в Атланте по приглашению американской стороны) — отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Свой демарш они объяснили тем, что совместное фото создало бы впечатление «нормализации отношений с Россией», а для них даже намек на это неприемлем.
Сергей Лавров отреагировал на это с присущей ему иронией: «Я называю это "дипломатией семейного фото". Если для них главное, как они выглядят на "семейном фото" и кто стоит с ними рядом, то этим все сказано».