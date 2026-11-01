Сергей Лавров принял участие во встрече «Группы двадцати» в Атланте

А оно для делегации российского министра началось с необходимости преодолевать бюрократические формальности. Посольство США в Москве до последнего тянуло с выдачей виз, из-за чего в МИД РФ даже предположили, что «не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации». Неприятности продолжились и в точке назначения: совещание должно было по традиции начаться с совместного фотографирования, однако несколько западных министров иностранных дел — немецкий, британский, австралийский и польский (который вообще не должен был принимать участия в мероприятии — Польша не входит в G20, но оказался в Атланте по приглашению американской стороны) — отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Свой демарш они объяснили тем, что совместное фото создало бы впечатление «нормализации отношений с Россией», а для них даже намек на это неприемлем.