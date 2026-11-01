В Ростове-на-Дону за три дня выявили 35 нарушений правил встречного движения

По данным правоохранителей, 26 материалов оформлено по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД). Еще девять — по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением).