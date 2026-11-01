Бизнесмену Курганскому запросили 5 лет за помощь в хищении средств Темпбанка
Пять с половиной лет колонии общего режима затребовал гособвинитель в столичном суде для предполагаемого пособника расхитителей средств обанкротившегося Темпбанка Ивана Курганского. По версии следствия, за несколько лет бизнесмен помог топ-менеджменту финансового учреждения вывести из него более 800 млн руб. В 2021 году по одному из эпизодов фигурант уже был осужден на три года условно, теперь ему грозит реальный срок.
В Лефортовском суде столицы прошли прения по делу обвиняемого в пособничестве в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств Темпбанка бывшего гендиректора ООО «Гарант» Ивана Курганского. Прокурор попросил назначить находящемуся под подпиской о невыезде подсудимому наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы и штраф 1 млн руб.
По версии следствия, роль фигуранта заключалась в подборе через его ООО, специализировавшееся на оказании услуг в области бухгалтерского учета, фиктивных компаний для получения кредитов в Темпбанке. В частности, в деле, которое рассматривается Лефортовским судом с апреля прошлого года, речь идет о содействии подсудимым топ-менеджменту Темпбанка при получении в 2016–2017 годах кредитов на 824,5 млн руб. ООО «Русэкспорт» и ООО «Омекрон». Отметим, что в июне 2021 года по аналогичному эпизоду Иван Курганский был осужден на три года условно. Речь в том деле шла о выдаче Темпбанком шести кредитов ООО «Олимп» в период с 25 декабря по 25 ноября 2016 года на общую сумму около 90 млн руб. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета фиктивных фирм «ПромКомТрейдинг», «Омекрон», «Технопорт», «Крост», «Эмиссия проект», «Рекон». Причем, по версии следствия, все выданные кредиты не имели какого-либо обеспечения и не проходили процедуры одобрения кредитным комитетом.