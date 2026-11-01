В Ростове международный джазовый конкурс соберет молодых музыкантов в 21-й раз

Конкурс проходит в год 90-летия со дня рождения основателя Всероссийского конкурса молодых исполнителей, первого в СССР профессора эстрадной и джазовой музыки Кима Назаретова. Первый конкурс состоялся в Ростове-на-Дону в 1990 году. В 2011-м он получил статус международного, его возглавил Народный артист России Игорь Бутман. Кроме него в 2026 году в составе жюри — автор методических пособий для саксофона, профессор РАМ им. Гнесиных Жанна Ильмер, главный редактор портала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, профессор РГК им. С. В. Рахманинова Андрей Бердников и художественный руководитель конкурса, профессор РГК им. С. В. Рахманинова Адам Терацуян. Конкурс пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, донского правительства и администрации Ростова.