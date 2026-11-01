В Ростове международный джазовый конкурс соберет молодых музыкантов в 21-й раз
С 17 по 30 ноября в Ростове-на-Дону состоится XXI Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза». До 1 ноября включительно идет прием заявок от российских и зарубежных исполнителей, сообщили в оргкомитете. Здесь уточнили, что конкурсные прослушивания пройдут 28-29 ноября в концертном зале РГЭУ (РИНХ).
В оргкомитете рассказали, что в столицу Дона приедут музыканты из Архангельска, Москвы, Новосибирска, Новокузнецка, Саратова, Санкт-Петербурга и др. городов РФ. В конкурсе также примут участие представители из Китая. Молодые джазмены будут соревноваться в шести номинациях: саксофон, медные духовые, фортепиано, гитара, контрабас и барабаны. Кульминацией станет гала-концерт лауреатов конкурса, звезд джаза и музыкантов нового поколения. Он состоится 29 ноября в театре драмы им. М. Горького.
Конкурс проходит в год 90-летия со дня рождения основателя Всероссийского конкурса молодых исполнителей, первого в СССР профессора эстрадной и джазовой музыки Кима Назаретова. Первый конкурс состоялся в Ростове-на-Дону в 1990 году. В 2011-м он получил статус международного, его возглавил Народный артист России Игорь Бутман. Кроме него в 2026 году в составе жюри — автор методических пособий для саксофона, профессор РАМ им. Гнесиных Жанна Ильмер, главный редактор портала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, профессор РГК им. С. В. Рахманинова Андрей Бердников и художественный руководитель конкурса, профессор РГК им. С. В. Рахманинова Адам Терацуян. Конкурс пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, донского правительства и администрации Ростова.
По словам Игоря Бутмана, «Мир джаза» — главный российским джазовый конкурс, по итогам которого многие лауреаты были приглашены в ведущие оркестры и творческие коллективы РФ, стали участниками масштабных музыкальных проектов. «Каждый раз мы открываем новые имена. Надеемся, так будет и в этот раз», — подчеркнул господин Бутман.