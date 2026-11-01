Электричество частично восстановили в частном секторе Кстовского района
Электроснабжение восстановлено в ряде частных домов населенных пунктов Кстовского района после атаки БПЛА, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения в части МКД Кстова», — добавил мэр в своем Telegram-канале.
В ночь на 1 ноября над Нижегородской областью сбили более 100 беспилотников. Значительные повреждения получили промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. Пострадал один человек.
По факту атаки и повреждений Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ. Власти призвали нижегородцев не создавать ажиотаж на заправках и заверили, что принимают меры по обеспечению АЗС топливом.