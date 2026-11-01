Нижегородский суд утвердил приговор иностранцу за покушение на полицейского

По фабуле дела, в октябре 2025 года замначальника отдела полиции в Борском районе подошел к группе иностранцев, чтобы проверить документы. Один из них попытался убежать. Полицейский догнал его и предупредил об ответственности, однако фигурант набросился на него, повалил на землю, избил и начал душить. На помощь коллеге подоспели другие полицейские и задержали нападавшего.