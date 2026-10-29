«Магнит» занял седьмое место в рейтинге крупнейших компаний России по выручке

Лидирует в рейтинге Сбербанк с выручкой 11,6 трлн руб. (+24%) и прибылью 1,7 трлн руб. (+8%). Второе место занял Газпром: его выручка составила 9,7 трлн руб. (-9%), а прибыль — 1,3 трлн руб. (+7%). Замыкает тройку «Роснефть» с выручкой 8,2 трлн руб. и прибылью 293 млрд руб. (-73%).