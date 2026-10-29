«Магнит» занял седьмое место в рейтинге крупнейших компаний России по выручке
«Магнит» расположился на седьмом месте в рейтинге крупнейших по выручке компаний России по версии РБК. Выручка ритейлера составила 3,5 трлн руб. (+15%), чистый убыток — 30,9 млрд руб.
Лидирует в рейтинге Сбербанк с выручкой 11,6 трлн руб. (+24%) и прибылью 1,7 трлн руб. (+8%). Второе место занял Газпром: его выручка составила 9,7 трлн руб. (-9%), а прибыль — 1,3 трлн руб. (+7%). Замыкает тройку «Роснефть» с выручкой 8,2 трлн руб. и прибылью 293 млрд руб. (-73%).
В десятке также ВТБ, «Икс 5», «Ростех», «Российские железные дороги», «Росатом», Газпромбанк и Лукойл. Далее в списке — Альфа-банк, «Татнефть», «Россети», «Интер РАО», Mercury Retail Group, «Эн+ Груп», НОВАТЭК, «Яндекс» и «Транснефть».